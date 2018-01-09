В убийстве Ноздровской подозревают отца Россошанского, который сбил ее сестру, - адвокат

9 января, 2018, 10:54

Адвокат семьи убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анатолий Худяков подтвердил, что задержанным и подозреваемым в убийстве является отец Дмитрия Россошанского Юрий Россошанский

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

Адвокат считает версию следствия самой простой.

В то же время версию следствия адвокат считает простой и имеет вопрос относительно мотива убийства.

"Это самая простая версия. Преступление совершено с достаточно интеллектуальным подходом, поэтому хотелось бы надеяться, что отдел расследования получил неопровержимые доказательства причастности Юрия Россошанского. По моему мнению, есть вопрос относительно мотива. Адвокат семьи Россошанских рассказывал о возможном варианте применения амнистии к Дмитрию Россошанскому, поэтому как-то нелогично, что человек имел информацию, что через несколько месяцев его сын будет на свободе и совершать такое преступление, чтобы уйти, возможно, на пожизненное заключение, как-то нелогично", - подчеркнул Худяков.