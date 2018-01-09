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В течение года биометрические паспорта получили около 4 млн украинцев


фото: dpchas
Государственная миграционная служба в течение 2017 года выдала почти 4 млн биометрических паспортов

Об этом сообщил спикер ГМС Сергей Гунько, передает Deutsche Welle.

"В 2017 году оформлено 3 989 989 биометрических паспортов для выезда за границу", - сказал чиновник.

Гунько также добавил, что в прошлом году ГМС оформила свыше 1,1 млн ID-карт, которые удостоверяют личность.

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