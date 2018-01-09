В течение года биометрические паспорта получили около 4 млн украинцев
9 января, 2018, 16:54
Государственная миграционная служба в течение 2017 года выдала почти 4 млн биометрических паспортов
Об этом сообщил спикер ГМС Сергей Гунько, передает Deutsche Welle.
"В 2017 году оформлено 3 989 989 биометрических паспортов для выезда за границу", - сказал чиновник.
Гунько также добавил, что в прошлом году ГМС оформила свыше 1,1 млн ID-карт, которые удостоверяют личность.
- Напомним, в последний день 2017 года официально заработал безвиз между Украиной и ОАЭ.
- С 1 января биометрический контроль проходят россияне и граждане еще 69 стран, которые въезжают в Украину.
- Биометрический контроль не коснется украинцев, проживающих в Крыму.
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