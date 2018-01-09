В правительстве назвали виновного в обострении отношений между Украиной и Польшей
Об этом он сказал в эфире "5 канала", передает Правительственный портал.
"Мы прекрасно понимаем, кто этим обострением хочет воспользоваться, мы прекрасно понимаем, что к разрушению украинских памятников в Польше и к осквернению польских памятников в Украине причастен не кто иной, как Россия", - заявил он.
Вице-премьер убежден, что во время двустороннего диалога между правительствами Украины и Польши удастся решить все спорные вопросы и найти взаимопонимание между двумя государствами.
По словам Розенко, встреча президентов Украины и Польши, которая состоялась в конце прошлого года, показала стремление к взаимопониманию и решению спорных вопросов между двумя государствами.
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"Встреча двух президентов - это мощный сигнал, в том числе и горячим головам, что расшатать добрососедские отношения между Польшей и Украиной никому не удастся. Мы сделаем все, чтобы не дать третьей стороне отбросить взаимоотношения двух государств на столетия назад", - подчеркнул вице-премьер.
Также он отметил, что процесс поиска взаимопонимания должен быть максимально деполитизирован.
"Нужно деполитизировать этот процесс, мы должны отделить внутренние польские и внутренние украинские процессы от темы двусторонних отношений, особенно это касается непростых вопросов истории. Мы должны дать возможность дискутировать вокруг исторических вопросов прежде всего историкам, мы не должны накручивать общество лозунгами или критикой друг друга", - подчеркнул он.
Розенко подчеркивает, что это должен быть абсолютно равноправный общественный диалог - не монолог, не ультиматумы или угрозы с любых сторон, а именно диалог между двумя сторонами".
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- В то же время 18 ноября польские пограничники не впустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета. Из-за инцидента с Шереметой посла Польши в Киеве Яна Пекло вызвали в украинский МИД.
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- В Польше заявили, что визит их президента в Киев несколько успокоил напряженность в двусторонних польско-украинских отношениях и разблокировал каналы коммуникации.
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