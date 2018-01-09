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В Полтаве обокрали машину волонтеров с подарками для бойцов АТО

Из автомобиля волонтеров похитили несколько коробок с провиантом, предназначавшихся для украинских военных

Об этом сообщает депутат Полтавского городского совета Юлиан Матвийчук на своей странице в Facebook.

Волонтеры Матвийчук и Валерий Черняков собирались поздравить участников АТО с Рождеством. Среди коробок были грибы, колбасы, соки, мясо, печенье, разные вкусности и полный прицеп березового сока. Некоторые посылки передавали с Волыни, отмечает депутат.

По информации, ограбление произошло в ночь на 9 января. Воров не смутило то, что машина военная и внутри лежали каски и бронежилеты, они разбили боковое окно и вытащили продукты.

Полиция Полтавы уже открыла уголовное производство по факту кражи. Несмотря на инциндент, волонтеры обещают догрузить машину и все же поздравить бойцов АТО с Рождеством.

 

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