В Польше задержали женщину, которая продавала украинцев в рабство
Об этом сообщает "Польское радио".
Окружная прокуратура обвинила 44-летнюю Агнешку Г. в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Женщина находила людей, в частности, украинцев, для работы в трех строительных фирмах. При этом она использовала незнание украинцами польского языка. У работников отбирали паспорта, чтобы они не могли свободно ездить по стране и покидать рабочие места.
Относительно граждан Украины применяли также так называемый "механизм долгов" - за возврат паспорта злоумышленница требовала оплачивать расходы, связанные с трудоустройством иностранцев. Женщина также устанавливала штрафы, не выплачивая зарплат. Работников наказывали за то, что они болели, меняли работу или не отвечали на звонки.
Женщине выдвинули всего 20 обвинений, из них 17 - за торговлю людьми. Ей грозит минимум 3 года лишения свободы.
- Напомним, ранее в аэропорту "Киев" схватили сутенерок, которые отправляли украинок в сексуальное рабство в Грецию.
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