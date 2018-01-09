В Польше уволили главу МИД Ващиковского и еще нескольких министров

9 января, 2018, 13:37

Президент Польши Анджей Дуда уволил нескольких министров, в частности главу МИД Витольда Ващиковского

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что таким образом Варшава пытается улучшить отношения с Европейским Союзом. Последний накануне обвинил Польшу в том, что она нарушает стандарты верховенства права.

Таким образом Дуда уволил министра обороны Антони Мацеревича, министра иностранных дел Витольда Ващиковского, министра окружающей среды Яна Шишко, а также министра здравоохранения.

Отметим, вместо Ващиковского назначили Яцека Чапутовича, который ранее был заместителем министра.

Ващиковский несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.

В частности, в ноябре Польша запретила въезд нескольким украинцам за якобы "антиевропейские ценности". Среди этих людей и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Его Ващиковский охарактеризовал как человека, "который пропагандирует глубоко антигуманные, антиевропейские ценности".