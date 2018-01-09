В Польше уволили главу МИД Ващиковского и еще нескольких министров
Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что таким образом Варшава пытается улучшить отношения с Европейским Союзом. Последний накануне обвинил Польшу в том, что она нарушает стандарты верховенства права.
Таким образом Дуда уволил министра обороны Антони Мацеревича, министра иностранных дел Витольда Ващиковского, министра окружающей среды Яна Шишко, а также министра здравоохранения.
Отметим, вместо Ващиковского назначили Яцека Чапутовича, который ранее был заместителем министра.
Ващиковский несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.
В частности, в ноябре Польша запретила въезд нескольким украинцам за якобы "антиевропейские ценности". Среди этих людей и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Его Ващиковский охарактеризовал как человека, "который пропагандирует глубоко антигуманные, антиевропейские ценности".
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