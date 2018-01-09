В Польше украинских заробитчан "помечают", заставляя носить сине-желтую одежду. Вспыхнул скандал

9 января, 2018, 09:50

Международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага

Об этом сообщила Gazeta Stołeczna, передает "Европейская правда".

Об этом СМИ рассказал один из клиентов, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением - независимо от участка, на котором они действуют, они обязаны носить одежду в синем и желтом цветах.

"Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают надевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом", - возмутился процитированный клиент, слова которого приводятся на условиях анонимности.

Руководитель завода, Михал Вроблевский опроверг обвинения и объяснил, что таким образом "помечал" сотрудников, которые не говорят по-польски.

"У нас все сотрудники носят синие брюки и разнообразные рубашки. Механики - зеленые, бригадиры - красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят на польском", - пояснил он.

Эксперты в вопросах противодействия дискриминации уверены, что действия работодателя незаконны.

"Это унизительная практика сегрегации", - цитирует издание представительницу ассоциации "Никогда снова" Анну Татар.

По ее словам, такое обозначение украинцев не имеет функционального содержания, а также создает национальное разделение среди сотрудников.