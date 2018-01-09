В Польше снова напомнили ЕС о мигрантах из Украины, чтобы не принимать беженцев из Сирии

9 января, 2018, 13:27

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша не будет принимать беженцев из Сирии, поскольку уже приняла более миллиона украинцев

Об этом говорится в статье Ващиковского, обнародованной в издании Rzeczpospolita.

"В результате нашей политики в Польше живет более миллиона граждан Украины - страны, которая переживает российскую агрессию и сложную экономическую ситуацию. Мы взяли их, чтобы помочь им таким образом. Члены Евросоюза не хотят этого замечать, они даже не хотят признавать, что наше отношение предотвратило значительную миграционную волну с Востока, в то время, когда Евросоюз больше всего страдал от негативных последствий миграционного кризиса", - пишет Ващиковский.

При этом глава польского МИД подчеркнул, что пострадавшим от конфликта в Сирии и жителям стран Африки Польша планирует помогать "на месте".

"Сегодня почти 37 млн евро польского помощи поступают непосредственно людям, пострадавшим от вооруженных конфликтов. Это проекты строительства школ для беженцев из Сирии, материальная помощь семьям беженцев или строительство инфраструктуры водоснабжения. В 2016 году мы пожертвовали 65 млн евро для оказания помощи странам Африки к югу от Сахары. На наш взгляд, прямая поддержка лучше помогает жертвам конфликтов и защищает их от использования контрабандистами", - отметил политик.

Читайте также. Сколько украинцев на самом деле получили статус беженца в Польше. Ответ МИД

Ващиковский также написал, что "с грустью" прочитал интервью министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна для Der Spiegel, в котором политик раскритиковал отсутствие солидарности и ЕС в вопросе беженцев. Польский министр назвал решение ЕС принимать беженцев "непродуманным".

"Опыт последних лет показывает, что решение принять сотни тысяч прибывших не было продумано, оно способствовало развитию многих негативных явлений, в том числе организованной преступности, связанной с миграцией, - контрабанды или торговли людьми. В некоторых странах это почти превратилось в отрасли", - добавил польский министр.