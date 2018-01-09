В Польше одним махом уволили 9 министров. Как теперь выглядит правительство

9 января, 2018, 14:35

В Польше объявили об изменениях в правительстве – ротации произошли в девяти министерствах

Об этом сообщает TVN24.

Свои должности потеряли:

Глава МВД Мариуш Блащак,

глава МИД Витольд Ващиковский, который несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.

В частности, в ноябре Польша запретила въезд нескольким украинцам за якобы "антиевропейские ценности". Среди этих людей и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Его Ващиковский охарактеризовал как человека, "который пропагандирует глубоко антигуманные, антиевропейские ценности".

министр обороны Антони Мацеревич,

министр финансов (занимал эту должность до сих пор премьер Матеуш Моравецкий),

а также министр предпринимательства и технологий, министр инвестиций и развития, министр здравоохранения, министр окружающей среды, министр инфраструктуры.

Новоназначенные министры:

Тереза Червинская стала новым министром финансов,

Яцек Чапутович возглавил Министерство иностранных дел,

Йоахим Брудзинский стал главой МВД,

Мариуш Блащак, который был министром внутренних дел, возглавил Минобороны.

Кроме того, главой министерства окружающей среды стал Хенрик Ковальчик, министром здравоохранения Лукаш Шумовский, министром инвестиций и развития Ежи Квечинский, министром предпринимательства и технологий Ядвига Эмилевич, министром инфраструктуры Анджей Адамчик.