В МВД подтвердили, что задержали по подозрению в убийстве Ноздровской родственника Россошанского

9 января, 2018, 08:52

Задержанный и подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской является близким родственником Дмитрия Россошанского, который сбил насмерть сестру правозащитницы

Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Я могу подтвердить, что задержанный и подозреваемый в преступлении действительно близкий родственник Россошанского, который совершил ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской", - сообщил Шкиряк.

Он также подчеркнул, что у следствия есть все доказательства причастности задержанного к убийству.

"Задержанный указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено преступление. Раскрытие преступления происходило в достаточно сложных условиях, поскольку жители населенного пункта, в котором проживает семья погибшей, мягко говоря, очень неактивно шли на сотрудничество. Там достаточно неоднозначное отношение к семье погибшей", - рассказал советник главы МВД.

Шкиряк заявил, что подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается в содеянном, а считает свой поступок оправданным.