В МВД подтвердили, что задержали по подозрению в убийстве Ноздровской родственника Россошанского
Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.
"Я могу подтвердить, что задержанный и подозреваемый в преступлении действительно близкий родственник Россошанского, который совершил ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской", - сообщил Шкиряк.
Он также подчеркнул, что у следствия есть все доказательства причастности задержанного к убийству.
"Задержанный указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено преступление. Раскрытие преступления происходило в достаточно сложных условиях, поскольку жители населенного пункта, в котором проживает семья погибшей, мягко говоря, очень неактивно шли на сотрудничество. Там достаточно неоднозначное отношение к семье погибшей", - рассказал советник главы МВД.
Шкиряк заявил, что подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается в содеянном, а считает свой поступок оправданным.
- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
- Полиция объявила подозрение задержанному жителю Киевской области.
- По данным СМИ, им является отец водителя Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года сбил насмерть сестру Ноздровской, Юрий Россошанский.
- Адвокаты и родственники Ноздровской имеют сомнения в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.
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