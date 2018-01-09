В Китае похитили часть дороги из солнечных панелей

9 января, 2018, 16:06

Злоумышленники аккуратно вырезали кусочек трассы, но с какой целью, пока остается загадкой. Возможно, это сделали из любопытства - хотят изучить, как именно сконструирована инновационная дорога

Об этом пишет Engadget.

Когда в Китае строили первую "солнечную дорогу", беспокойство инженеров вызвали прочность покрытия и его уязвимость перед погодными условиями. Но оказалось, что есть еще одна проблема - воры.

Китайские Qilu Evening News опубликовали сообщение о том, что через пять дней после открытия "солнечной дороги" в городе Цзинань кто-то украл ее небольшую часть. Кусочек размером 15 на 185 см так аккуратно выпилили, что не остается сомнений: это именно кража, а не производственный дефект.

Сейчас дорогу уже восстановили. Ведется расследование, но пока никаких следов злоумышленников найти не удалось. Непонятно главное: зачем вообще было воровать кусок дорожного полотна? Строительство дороги обошлось в немалую сумму, но сами по себе солнечные панели стоят дешево.

Как отмечает издание, ни выгодно продать, ни использовать в личных целях этот "обрезок" не получится. Единственное разумное объяснение: кто-то хочет разобраться в том, как именно сконструирована "солнечная дорога".

Скорее всего, подобные преступления не станут обыденностью. Но пока такие дороги остаются диковинкой, люди будут интересоваться, как они работают.

Первая дорога из солнечных панелей появилась в 2016 году. Ее построили в Турувр-о -Перш в Нормандии (Франция). Покрытие может выдерживать не только легковой транспорт, но и большегрузный.

Хотя строительство километрового отрезка обошлось в $5,2 млн, власти Франции планируют увеличить масштаб проекта и покрыть солнечными панелями автотрассы по всей стране.