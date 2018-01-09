В Киеве сообщили о заминировании двух электричек
9 января, 2018, 20:57
Полицейских предупредили о минировании двух электропоездов, все пассажиры были эвакуированы
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.
Поступил анонимный звонок сотрудникам полиции о минировании электропоезда № 6083 сообщением Киев - Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд задержан на станции "Киев-Пассажирский", пассажиров эвакуировали.
Также неизвестная личность звонила в полицию и сообщила о минировании электропоезда № 6019 Киев - Фастов, который в данный момент находится в Фастове.
Сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению взрывных устройств. В "Укрзализныце" призвали пассажиров сохранять спокойствие.
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