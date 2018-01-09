В Киеве сообщили о заминировании двух электричек

9 января, 2018, 20:57

Полицейских предупредили о минировании двух электропоездов, все пассажиры были эвакуированы

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

Поступил анонимный звонок сотрудникам полиции о минировании электропоезда № 6083 сообщением Киев - Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд задержан на станции "Киев-Пассажирский", пассажиров эвакуировали.

Также неизвестная личность звонила в полицию и сообщила о минировании электропоезда № 6019 Киев - Фастов, который в данный момент находится в Фастове.

Сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению взрывных устройств. В "Укрзализныце" призвали пассажиров сохранять спокойствие.