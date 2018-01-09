 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве сообщили о заминировании двух электричек

Полицейских предупредили о минировании двух электропоездов, все пассажиры были эвакуированы

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

Поступил анонимный звонок сотрудникам полиции о минировании электропоезда № 6083 сообщением Киев - Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд задержан на станции "Киев-Пассажирский", пассажиров эвакуировали.

Также неизвестная личность звонила в полицию и сообщила о минировании электропоезда № 6019 Киев - Фастов, который в данный момент находится в Фастове.

Сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению взрывных устройств. В "Укрзализныце" призвали пассажиров сохранять спокойствие.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2018 вторник

больше новостей

9 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать