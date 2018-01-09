В Киеве 14 детей лежат в больнице из-за кори: Родителям напомнили, что делать при болезни

9 января, 2018, 16:51

Только с начала этого года в Киевскую городскую больницу попало 12 детей в результате заболевания корью

Об этом сообщает пресс-центр Киевской государственной администрации.

Сейчас в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице находятся 14 заболевших корью детей. Из них 12 попали в больницы с начала года.

Врачи объясняют это увеличением количества праздничных мероприятий, во время которых дети делились друг с другом различными бациллами.

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"К сожалению, здесь врачи бессильны, это - зона ответственности родителей, которые должны следить за состоянием здоровья своего малыша и вовремя соответственно реагировать, чтобы обезопасить его и других детей", - заявила директор Департамента здравоохранения, доктор медицинских наук Валентина Гинзбург.

Также врач напомнила про 3 основные правила для больных:

оставаться дома;

не заниматься самолечением;

вызвать врача.