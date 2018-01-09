В Киеве 14 детей лежат в больнице из-за кори: Родителям напомнили, что делать при болезни
Об этом сообщает пресс-центр Киевской государственной администрации.
Сейчас в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице находятся 14 заболевших корью детей. Из них 12 попали в больницы с начала года.
Врачи объясняют это увеличением количества праздничных мероприятий, во время которых дети делились друг с другом различными бациллами.
Читайте также: 2 тыс. украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь
"К сожалению, здесь врачи бессильны, это - зона ответственности родителей, которые должны следить за состоянием здоровья своего малыша и вовремя соответственно реагировать, чтобы обезопасить его и других детей", - заявила директор Департамента здравоохранения, доктор медицинских наук Валентина Гинзбург.
Также врач напомнила про 3 основные правила для больных:
- оставаться дома;
- не заниматься самолечением;
- вызвать врача.
- В Одессе детям из-за вспышки кори детям без прививки запретили посещать занятия в детских садах и школах.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе