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В Крыму Россия начала учения морской пехоты

В аннексированном Россией Крыму начались учения по огневой подготовке соединений береговой обороны и морской пехоты

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах Перевальное и Заречное, а также на севастопольском полигоне Казачий.

Российских военных учат выполнению стрелковых упражнений. Наряду с огневой подготовкой проводятся тренировки по вождению боевых машин, ведению боя в условиях радиационной, химической и биологической защиты.


 

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