В Крыму Россия начала учения морской пехоты

9 января, 2018, 21:39

В аннексированном Россией Крыму начались учения по огневой подготовке соединений береговой обороны и морской пехоты

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах Перевальное и Заречное, а также на севастопольском полигоне Казачий.

Российских военных учат выполнению стрелковых упражнений. Наряду с огневой подготовкой проводятся тренировки по вождению боевых машин, ведению боя в условиях радиационной, химической и биологической защиты.

28 декабря в оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывали задачи, связанные с подготовкой к дальнему походу.



