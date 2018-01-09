В Генштабе говорят, что полк "Азов" не имеет Javelin из США, - СМИ

9 января, 2018, 14:56

Полк "Азов" не может иметь на вооружении противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) из США

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Сообщения в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, но не Javelin", - цитирует издание источник в Генштабе.

Также отмечается, что процедура поставки вооружения Украине от США может длиться до одного года.