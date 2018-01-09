В ЕС определились, когда они хотят "расшириться", – СМИ

9 января, 2018, 11:57

Евросоюз хочет утвердить 2025 год как крайний срок для следующей волны расширения, но процесс может задержаться из-за спора в Балканских странах

Об этом сообщает EUobserver.

Как свидетельствует издание, 14 февраля Еврокомиссия утвердит новый документ, в котором будет установлена соответствующая дата.

"Западные балканские партнеры теперь имеют историческое окно возможностей. С сильной политической волей, внедрением реальных реформ и решением длительных споров с соседями, Черногория и Сербия должны быть готовыми к членству до 2025 года", - говорится в проекте документа.

Документ также указывает, что Албания, Босния, Македония и Косово "также должны быть хорошо развиты на европейском пути к тому времени" или, согласно альтернативной фразы, помещенной в скобки, их "переговоры... должны быть хорошо развиты к тому времени".

Сербия и Черногория уже открыли переговоры о вступлении в ЕС. Албания и Македония надеются сделать это в этом году, если Македония сможет решить спор о названии с Грецией.

Босния надеется получить статус "кандидата", тогда как Косово пытается официально попросить, чтобы его назвали кандидатом.

Документ Еврокомиссии предупреждает, что местные споры могут задержать "амбициозные сроки". "ЕС не может и не будет импортировать двусторонние споры, поэтому все заинтересованные партнеры из Западных Балкан должны урегулировать такие споры в срочном порядке", - говорится в проекте.

Документ предлагает решать исключительные пограничные споры в арбитражных судах, например в Гааге, и что любое решение должно быть "обязательным, окончательным" и "полностью уважаться".

Наиболее противоречивый спор касается неприятия Сербией независимости Косово. В документе Еврокомиссии говорится о том, что "всесторонняя нормализация отношений между Сербией и Косово в форме юридически обязывающего соглашения" была бы "решающей" для обеих стран в плане перспектив присоединения к ЕС.

Однако проблемы Косово выходят за пределы Сербии. Пять стран-членов ЕС также не признают независимость страны.

Еще один нерешенный вопрос - спор относительно названия Македонии - может быть решен в ближайшие несколько месяцев.

Греция долгое время блокировала македонские переговоры о вступлении в ЕС и НАТО, поскольку название Македонии означает территориальную претензию на пограничный греческий регион с таким же названием. Но правительства в Скопье и Афинах показали, что они близки к урегулированию вопроса в ООН.