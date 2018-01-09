В центре Киева 20 мужчин стреляли и избили персонал, потому что их друга не пустили в стриптиз-клуб

9 января, 2018, 14:20

В Киеве на улице Большой Васильковской мужчины устроили драку и стреляли в стриптиз-клубе, потому что их товарища не пустили внутрь

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Вечером в клуб пытался зайти человек, но охрана объяснила, что заведение не работает.

Это его возмутило, поэтому он пригласил охранника клуба выйти на улицу, где того ожидали еще двое мужчин. Между охранником и неизвестными возник конфликт, в результате чего один из нападавших достал из машины предмет, похожий на пистолет, и начал им угрожать. После словесной перепалки мужчины поехали в неизвестном направлении.

Впоследствии под клуб приехали два микроавтобуса, откуда вышло около 20-ти человек. Они выбили входную дверь в помещение клуба, а затем совершили выстрел в пол. Затем злоумышленники зашли в развлекательное заведение, где устроили драку. В результате инцидента персонал заведения получил незначительные телесные повреждения.

На место происшествия вызвали полицию, но злоумышленники скрылись до их прибытия.

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия".

По данным СМИ, инцидент произошел в стриптиз-клубе DOLLS.