В центре Киева 20 мужчин стреляли и избили персонал, потому что их друга не пустили в стриптиз-клуб
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Вечером в клуб пытался зайти человек, но охрана объяснила, что заведение не работает.
Это его возмутило, поэтому он пригласил охранника клуба выйти на улицу, где того ожидали еще двое мужчин. Между охранником и неизвестными возник конфликт, в результате чего один из нападавших достал из машины предмет, похожий на пистолет, и начал им угрожать. После словесной перепалки мужчины поехали в неизвестном направлении.
Впоследствии под клуб приехали два микроавтобуса, откуда вышло около 20-ти человек. Они выбили входную дверь в помещение клуба, а затем совершили выстрел в пол. Затем злоумышленники зашли в развлекательное заведение, где устроили драку. В результате инцидента персонал заведения получил незначительные телесные повреждения.
На место происшествия вызвали полицию, но злоумышленники скрылись до их прибытия.
Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия".
По данным СМИ, инцидент произошел в стриптиз-клубе DOLLS.
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