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В Британии скончалась одна из старейших горилл мира


фото: Longleat
На 56-м году жизни в британском зоопарке умерла горилла-долгожитель

Об этом сообщает зоопарк Лонглит на своей странице в Facebook.

В Лонглитском зоопарке, графство Уилтшир, Англия, умерла горилла по имени Нико. Ему было 56 лет. Отмечается, что Нико был одним из старейших горилл мира. Средний возраст у этих животных 30-50 лет.

Нико жил в зоопарке с 80-х годов прошлого века. Его тело нашли в вольере в воскресенье, он умер во сне.

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