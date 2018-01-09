В Британии скончалась одна из старейших горилл мира

9 января, 2018, 11:51

На 56-м году жизни в британском зоопарке умерла горилла-долгожитель

Об этом сообщает зоопарк Лонглит на своей странице в Facebook.

В Лонглитском зоопарке, графство Уилтшир, Англия, умерла горилла по имени Нико. Ему было 56 лет. Отмечается, что Нико был одним из старейших горилл мира. Средний возраст у этих животных 30-50 лет.

Нико жил в зоопарке с 80-х годов прошлого века. Его тело нашли в вольере в воскресенье, он умер во сне.