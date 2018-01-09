Уже более 60 человек заболели гепатитом в Николаеве

9 января, 2018, 16:40

В Николаеве продолжает расти количество людей, которые заболели гепатитом А

Об этом сообщает пресс-центр городского совета Николаева.

Отмечается, что по состоянию на 9 января, на территории города уже установили 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А, в частности:

легкой тяжести - 4 человека, из них детей - 2 человека;

средней тяжести - 56 человек, из них детей - 9 человек;

тяжелой формы - 2 человека, из них 1 ребенок.

Лабораторный диагноз подтвердили у 24 человек, в том числе у 3 детей. Выяснилось, что все лица, которые заболели, употребляли доочищенную воду из пунктов разлива. Впрочем, это лишь результаты предварительного эпидрасследования.

"По результатам лабораторных исследований, методом ПЦР в 4 пробах воды обнаружены ДНК аденовируса, в 2 пробах - ДНК адено- и РНК ротавирусов и в 1-й пробе обнаружено РНК ротавируса", - подытожили в ведомстве.

Справка

Вирусный гепатит А - типичная кишечная инфекция, источником является больной человек, заражение происходит фекально-оральным путем через воду, пищевые продукты, контактно-бытовым путем. Характерным для заболевания является поражение печени, проявления желтухи, возможны молниеносные формы с тяжелыми последствиями. Восприимчивость к инфекции высокая, особенно у детей в возрасте от 5 до 14 лет. Инкубационный период заболевания - от 2 до 5 недель, в среднем - 28 дней.

В Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А, тогда как эпидемии нет. К такому выводу медики пришли на основании данных о недавней вспышке в Николаеве. Так, в городе заболели 47 человек (в том числе 6 детей).

Николаевская вспышка, скорее всего, произошла через пункт доочистки питьевой воды. Полиция начала расследование.

Украинцев предупреждают, что гепатит А они могут привезти из Польши. Там зафиксировали рекордный е 80-кратный рост уровня заболеваемости гепатитом типа А.