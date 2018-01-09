Украинский теннисист отстранен от соревнований из-за допинга
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).
В октябре 2017 года украинский теннисист предоставил анализы на допинг в связи с участием в квалификационном соревновании Men's Pro Circuit PTT ITF в Таиланде.
Образец анализа был отослан в аналитическую лабораторию в канадском Монреале, которая входит в состав Всемирного антидопингового агентства. В лаборатории установили наличие метилгексанамина.
Вещество метилгексанамин относится к стимуляторам и запрещено антидопинговой программой.
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В декабре Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с которым он согласился и принял временное отстранение, отсчет которого начался с 6 января.
В случае выполнения всех условий отстранения, этот период будет засчитан теннисисту в срок будущей дисквалификации.
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