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Украинский теннисист отстранен от соревнований из-за допинга

Украинский теннисист Юрий Джавякян временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

В октябре 2017 года украинский теннисист предоставил анализы на допинг в связи с участием в квалификационном соревновании Men's Pro Circuit PTT ITF в Таиланде.

Образец анализа был отослан в аналитическую лабораторию в канадском Монреале, которая входит в состав Всемирного антидопингового агентства. В лаборатории установили наличие метилгексанамина.

Вещество метилгексанамин относится к стимуляторам и запрещено антидопинговой программой.

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В декабре Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с которым он согласился и принял временное отстранение, отсчет которого начался с 6 января.

В случае выполнения всех условий отстранения, этот период будет засчитан теннисисту в срок будущей дисквалификации.

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