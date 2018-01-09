Украинский паспорт оказался лучшим среди стран СНГ для безвизовых путешествий

9 января, 2018, 20:05

Украина заняла 44-е место в рейтинге паспортов учитывая возможность путешествовать в разные страны без визы

Об этом сообщает компания Henley&Partners, которая опубликовала ежегодный рейтинг паспортов.

При этом украинский паспорт занял в этом рейтинге первое место среди паспортов стран СНГ. Украинцы могут путешествовать без виз в 114 стран мира.

Для сравнения, Россия заняла в рейтинге 48-е место с возможностью безвизовых поездок граждан в 110 стран, а граждане Грузии могут ездить без виз в 99 стран - грузинский паспорт оказался на 53-м месте.

Рейтинг возглавил паспорт Германии, на втором месте - паспорт Сингапура. Граждане этих стран могут свободно ездить в 177 и 176 стран соответственно.

Третью позицию делят паспорта Великобритании, Италии и Франции, на четвертом - Австрия, Бельгия, Испания, Швейцария, на пятом месте - Португалия и США.

Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.