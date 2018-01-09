Украинские ученые назвали реальное количество погибших во время Голодомора

9 января, 2018, 14:00

Цифра 3,9 млн погибших от Голодомора базируется на официальных документах Советского Союза, следовательно, не может быть правдивой

Об этом заявила кандидат исторических наук и генеральный директор Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стасюк в эфире Эспрессо.TV.

Реальное количество погибших ученые обсудили на пресс-конференции "Реальная оценка демографических потерь УССР в 1932-1933 годах (по официальным документам украинских архивов)".

По словам ученых Ассоциации исследователей Голодомора, Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" и профессоров столичных вузов, украинские демографы называют неверное число погибших - 4 миллиона. По мнению ученых, реальное количество жертв переваливает за 7 миллионов людей.

Ученые утверждают, что демографы принимали для подсчета официальную статистику Советского Союза, которая была сфальсифицирована. В итоге в документах отсутствует большинство жертв геноцида.

"Мы нашли докладные записки руководителей отделов Государственного политического управления, которые говорят о том, что более 30% смертей вообще не регистрировалось", - рассказала Стасюк.

Ученые обратились к демографам относительно сотрудничества и призывали учесть исторические документы и исследования докторов наук.