Украинцы стали покупать вдвое больше электрокаров, но предпочтение отдается лишь одной марке

9 января, 2018, 10:00

В 2017 году в Украине было продано 2697 автомобилей с электродвигателями, что в 2,3 раза больше, чем в 2016 году

Об этом сообщил Центр транспортных стратегий со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

Из всех электрокаров, приобретенных в 2017 году, 85% были бывшими в употреблении. В 2016 году их доля составляла 51%.

Самым популярным электрокаром прошлого года среди украинцев стал Nissan Leaf, всего было продано 2219 автомобилей этой модели. В сравнении с 2016 годом, японский производитель улучшил продажи в 2,4 раза.

Всего 107 автомобилей BMW i3 были приобретены в Украине в 2017 году. Однако, это позволило немецкому бренду занять вторую строчку в перечне самых популярных электрокаров в Украине. За год популярность этой модели возросла втрое.

Tesla Model S, которую в нашей стране в прошлом году купили 73 автовладельца, заняла третье место. По сравнению с 2016-м, в прошлом году популярное американское авто стало продаваться на 59% активнее.

От третьего места не сильно отстала электрическая версия Ford Focus: за год в Украине было продано 59 таких авто, что на 5% больше, чем в 2016 году.

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