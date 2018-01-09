Украинцы стали покупать вдвое больше электрокаров, но предпочтение отдается лишь одной марке
Об этом сообщил Центр транспортных стратегий со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".
Из всех электрокаров, приобретенных в 2017 году, 85% были бывшими в употреблении. В 2016 году их доля составляла 51%.
Самым популярным электрокаром прошлого года среди украинцев стал Nissan Leaf, всего было продано 2219 автомобилей этой модели. В сравнении с 2016 годом, японский производитель улучшил продажи в 2,4 раза.
Всего 107 автомобилей BMW i3 были приобретены в Украине в 2017 году. Однако, это позволило немецкому бренду занять вторую строчку в перечне самых популярных электрокаров в Украине. За год популярность этой модели возросла втрое.
Tesla Model S, которую в нашей стране в прошлом году купили 73 автовладельца, заняла третье место. По сравнению с 2016-м, в прошлом году популярное американское авто стало продаваться на 59% активнее.
От третьего места не сильно отстала электрическая версия Ford Focus: за год в Украине было продано 59 таких авто, что на 5% больше, чем в 2016 году.
Читайте также: С 1 января снизится ввозная пошлина на машины из ЕС. Насколько подешевеют автомобили
- Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году. Согласно документу, с 1 января 2018 года электрокары можно ввозить в Украину без НДС и акциза.
- В Украине за последний год спрос на электромобили вырос на 227%.
- Nissan Leaf стал самым популярным электромобилем в Украине. Его в 2017 году приобрело 1855 украинцев.
- Министр инфраструктуры Владимир Омелян предлагает запустить в Украине полноценное производство запчастей для электрокаров и сами электрокары.
- Электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе.
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе