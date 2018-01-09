Убийство Ноздровской: подозреваемому избирают меру пресечения. Прямой эфир

9 января, 2018, 17:24

В Вышгородском районном суде избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому

В МВД утверждают, что мотивом убийства была месть за правозащитную деятельность Ноздровской

Трансляцию ведет "Радио Свобода".

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.

Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.

2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.

Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.

Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается в содеянном, а считает свой поступок оправданным.