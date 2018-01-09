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У берегов Китая третий день горит танкер, в море стекает сверхтоксическая нефть из него

В Восточно-Китайском море до сих пор горит панамский танкер Санчи, а спасатели продолжают поиски пропавших членов его экипажа

Об этом сообщает издание BBC.

Китайские чиновники говорят, что плохая погода мешает усилиям по сдерживанию пожара и разлива нефти с танкера. Отмечается, что прошло уже более 60 часов после того, как Санчи столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal.

Ранее удалось спасти экипаж судна CF Crystal, однако сейчас до сих пор продолжается поиск 31 человека с борта танкера. Вчера спасатели нашли одного из членов экипажа Санчи мертвым.

Напомним, на борту танкера находится 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегкой версией сырой нефти и очень токсичен.

 

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