У берегов Китая третий день горит танкер, в море стекает сверхтоксическая нефть из него
9 января, 2018, 10:46
В Восточно-Китайском море до сих пор горит панамский танкер Санчи, а спасатели продолжают поиски пропавших членов его экипажа
Об этом сообщает издание BBC.
Китайские чиновники говорят, что плохая погода мешает усилиям по сдерживанию пожара и разлива нефти с танкера. Отмечается, что прошло уже более 60 часов после того, как Санчи столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal.
Ранее удалось спасти экипаж судна CF Crystal, однако сейчас до сих пор продолжается поиск 31 человека с борта танкера. Вчера спасатели нашли одного из членов экипажа Санчи мертвым.
Напомним, на борту танкера находится 136 тысяч тонн конденсата, который является сверхлегкой версией сырой нефти и очень токсичен.
- Отметим, в Восточно-Китайском море возникла угроза экологической катастрофы из-за утечки нефти из панамского танкера Санчи.
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