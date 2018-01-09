Telegram разработает собственную криптовалюту, - СМИ

9 января, 2018, 11:30

Криптовалюта от разработчиков Telegram стартует в марте и предоставит пользователям новые возможности для перевода средств

Об этом сообщает сайт Tech Crunch со ссылкой на тайные источники в компании.

Приложение для шифрования сообщений Telegram разработает собственную криптовалюту и блокчейн платформу. Согласно источникам, “Telegram Open Network” (TON) будет новым блокчейном "третьего поколения" с большими возможностями по подобию криптовалют Биткоин и Этереум.

Криптовалюту от Telegram запустят с огромным первичным предложением монет (форма привлечения инвестиций, по которой инвесторам продают фиксированное количество новых единиц криптовалюты), с предпродажей на сумму примерно $500 миллионов. Это предоставит TON статус крупнейшей криптовалюты в мире.

Такой ажиотаж связан с тем, что новую платформу блокчейн разработал не малоизвестный стартап, а компания, приложением которой пользуются 180 млн пользователей по всему миру.

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Связь криптовалюты с приложением для обмена сообщениями откроет новые возможности для пользователей. Они смогут переправлять криптовалюту заграницу без дополнительной платы за перевод и тайно двигать деньги благодаря шифрованию Telegram.

За источником Tech Crunch, криптовалюту запустят в марте. Глава компании Павел Дуров отказался комментировать эту информацию.