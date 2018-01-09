Telegram разработает собственную криптовалюту, - СМИ
Об этом сообщает сайт Tech Crunch со ссылкой на тайные источники в компании.
Приложение для шифрования сообщений Telegram разработает собственную криптовалюту и блокчейн платформу. Согласно источникам, “Telegram Open Network” (TON) будет новым блокчейном "третьего поколения" с большими возможностями по подобию криптовалют Биткоин и Этереум.
Криптовалюту от Telegram запустят с огромным первичным предложением монет (форма привлечения инвестиций, по которой инвесторам продают фиксированное количество новых единиц криптовалюты), с предпродажей на сумму примерно $500 миллионов. Это предоставит TON статус крупнейшей криптовалюты в мире.
Такой ажиотаж связан с тем, что новую платформу блокчейн разработал не малоизвестный стартап, а компания, приложением которой пользуются 180 млн пользователей по всему миру.
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Связь криптовалюты с приложением для обмена сообщениями откроет новые возможности для пользователей. Они смогут переправлять криптовалюту заграницу без дополнительной платы за перевод и тайно двигать деньги благодаря шифрованию Telegram.
За источником Tech Crunch, криптовалюту запустят в марте. Глава компании Павел Дуров отказался комментировать эту информацию.
- 28 июня основатель мессенджера Павел Дуров согласился предоставить Роскомнадзору данные о компании Telegram из открытых источников для включения в реестр организаторов распространения информации. Но отказался выполнять законы, несовместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности компании.
- 6 сентября Дуров заявил, что ФБР пыталось заставить его выдавать информацию о пользователях в случае терактов.
- Также основатель приложения пообещал сохранить приватность Telegram, несмотря на угрозы России.
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