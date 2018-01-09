Синоптик рассказала, когда в Украине усилятся морозы
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Сегодня утром температура воздуха в Украине колебалась в пределах 2-5 градусов мороза. Впрочем, в течение дня температура будет повышаться. Завтра днем воздух прогреется до 0 +3 градусов.
Тем временем ближайшей ночью морозы охватят практически всю территорию Украины, включительно с южной частью.
"Такая погода продлится до конца недели, но с 13-14 января температура еще снизится, то есть морозы еще усилятся", - отметила Диденко.
Периодические осадки, в частности снег, в течение недели ожидаются в западных областях. В других регионах будет относительно сухая погода.
В Киеве этой ночью ожидается 2-5 градусов мороза, днем потеплеет до +2 градусов.
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