Синоптик рассказала, когда в Украине усилятся морозы

9 января, 2018, 10:26

В течение недели в Украине ожидается умеренная погода, однако с 13 января должно похолодать

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Сегодня утром температура воздуха в Украине колебалась в пределах 2-5 градусов мороза. Впрочем, в течение дня температура будет повышаться. Завтра днем воздух прогреется до 0 +3 градусов.

Тем временем ближайшей ночью морозы охватят практически всю территорию Украины, включительно с южной частью.

"Такая погода продлится до конца недели, но с 13-14 января температура еще снизится, то есть морозы еще усилятся", - отметила Диденко.

Периодические осадки, в частности снег, в течение недели ожидаются в западных областях. В других регионах будет относительно сухая погода.

В Киеве этой ночью ожидается 2-5 градусов мороза, днем потеплеет до +2 градусов.