Суд запретил Ахметову тратить более 20 тысяч евро в месяц, - СМИ

9 января, 2018, 15:40

Владельцу компании "СКМ" украинскому олигарху Ринату Ахметову запретили тратить более чем 20 тысяч евро в месяц

Об этом говорится в решении окружного суда.Никосии (Кипр) о замораживании активов Ахметова по делу "Укртелекома", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в судебном решении отмечается, что ответчики могут "использовать и распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро ежемесячно для покрытия собственных издержек".

Ранее сообщалось, что Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома".

Решение суда по поводу Ахметова и девяти других лиц было принято 27 декабря по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему главе правления "Родовид банка" Денису Горбуненко.

В Raga утверждают, что продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов в 2013 году, он заплатил 100 млн долларов, и больше средств компания от него не получила.

В Raga также предоставили список активов Ахметова, которые могут быть заморожены в случае соответствующего решения национальных судов.

Он содержит, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста"(отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости).

Также UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" – крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, которые имеют высокую пластичность, белый цвет и прочность после обжига и которые используют для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы), 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами топливной группы "Параллель" (автозаправки), 100% "СКМ Финанс", 100% акций холдинга ДТЭК и другие активы.