Суд отложил заседание по делу убийства Ноздровской

9 января, 2018, 15:13

Вышгородский районный суд Киевской области отложил заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.

Суд должен был начаться в 14:00, однако секретарь суда сообщила, что заседания не будет, поскольку не поступило ходатайство от Нацполиции в этом деле.

Вместе с тем адвокат семьи погибшей Тамила Ульянова выразила надежду на то, что заседание все же состоится 9 января. При этом Ульянова подчеркнула, что подозреваемого в убийстве задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает задержание во время или сразу после совершения преступления или со следами его совершения.

Адвокат также назвала сообщения представителей официальных органов о подробностях дела разглашением тайны следствия.

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле с. Демидова.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Россошанский благодаря активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.

Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.

2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.

Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.

Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.

Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.

По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.

Полиция объявила подозрение задержанному жителю Киевской области.

Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.

Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается в содеянном, а считает свой поступок оправданным.

Адвокаты семьи Ноздровской жалуются, что не имеют доступа к материалам следствия по этому делу.