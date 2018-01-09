Суд отложил заседание по делу убийства Ноздровской
Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.
Суд должен был начаться в 14:00, однако секретарь суда сообщила, что заседания не будет, поскольку не поступило ходатайство от Нацполиции в этом деле.
Вместе с тем адвокат семьи погибшей Тамила Ульянова выразила надежду на то, что заседание все же состоится 9 января. При этом Ульянова подчеркнула, что подозреваемого в убийстве задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает задержание во время или сразу после совершения преступления или со следами его совершения.
Адвокат также назвала сообщения представителей официальных органов о подробностях дела разглашением тайны следствия.
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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле с. Демидова.
Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.
В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
28 декабря Россошанский благодаря активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
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2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
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