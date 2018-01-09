Стало известно, когда в Карпатах запустят поезда через новый Бескидский тоннель
Об этом сообщили в региональном филиале "Львовская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", передает "Укринформ".
Отмечается, что на подходах и в самом тоннеле путейщики уже проложили колеи общей длиной 2,350 км. В частности, по состоянию на первую декаду января в самом тоннеле уже проложено 900 м пути.
С обеих сторон возле Восточного портала заключено стрелочный перевод. Энергетики устанавливают опоры контактной сети и жесткие поперечины.
Ранее были построены пожарные резервуары на Восточном и Западном порталах с общим объемом 450 т воды. Также на Западном портале строители возвели сооружения для военизированной охраны, трансформаторной подстанции, электрощитовой и установили лотки водоотвода.
Справка:
Бескидский тоннель построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того, его слабая пропускная способность накладывает ограничения на весь международный транспортный коридор.
Бескидский тоннель - единственный одноколейный участок на всей длине V Критского коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России.
- Напомним, что работы по строительству нового Бескидского тоннеля начали 29 октября 2013 года.
- В октябре 2017 года компания "Интербудмонтаж Украина" завершила строительство Бескидского тоннеля.
- Путевые работы внутри Бескидского тоннеля продлятся до марта 2018 года.
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