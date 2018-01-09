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Стало известно, когда в Карпатах запустят поезда через новый Бескидский тоннель

Движение поездов через новый двухколейный Бескидский тоннель планируют открыть 25 мая этого года

Об этом сообщили в региональном филиале "Львовская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", передает "Укринформ".

Отмечается, что на подходах и в самом тоннеле путейщики уже проложили колеи общей длиной 2,350 км. В частности, по состоянию на первую декаду января в самом тоннеле уже проложено 900 м пути.

С обеих сторон возле Восточного портала заключено стрелочный перевод. Энергетики устанавливают опоры контактной сети и жесткие поперечины.

Ранее были построены пожарные резервуары на Восточном и Западном порталах с общим объемом 450 т воды. Также на Западном портале строители возвели сооружения для военизированной охраны, трансформаторной подстанции, электрощитовой и установили лотки водоотвода.

Справка:

Бескидский тоннель построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того, его слабая пропускная способность накладывает ограничения на весь международный транспортный коридор.

Бескидский тоннель - единственный одноколейный участок на всей длине V Критского коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России.

  • Напомним, что работы по строительству нового Бескидского тоннеля начали 29 октября 2013 года.
  • В октябре 2017 года компания "Интербудмонтаж Украина" завершила строительство Бескидского тоннеля.
  • Путевые работы внутри Бескидского тоннеля продлятся до марта 2018 года.
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