СБУ проверит тетради с портретами Сталина и георгиевскими лентами в магазинах Сум

9 января, 2018, 18:12

В одном из канцелярских магазинов Сум продавали тетради с фотографиями российской военной техники, георгиевскими лентами и портретами Сталина

Об этом сообщает Укринформ.

Сотрудники Службы безопасности проверяют информацию о продаже в магазине "Либрариум" тетрадей, на которых изображены георгиевские ленточки, члены императорской семьи Романовых и портрет Сталина.

"Сейчас проводится проверка по данному факту, после чего будут приняты соответствующие решения", - отметила пресс-секретарь пресс-службы управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Первым тетради с оружием страны-агрессора и портретами Сталина и Романовых заметил общественный активист Александр Такул. В своем посту в Facebook он выразил возмущение продажей таких тетрадей украинским ученикам.

Владелец магазина Олег Тевкун уже прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что тетради закупили под названием "Наше оружие". Тевкун уверяет, что это ошибка как поставщика, так и персонала магазина. На данный момент товар изъяли из продажи и утилизировали.

15 июня в Украине запретили изготовление и пропаганду георгиевской ленты.