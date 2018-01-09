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Санкции против России не сработали, - МИД Австрии


фото: tt.com
Международные экономические санкции против России, которые должны навредить ее нефтяной промышленности, неэффективны и не достигли своей цели

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, передает Kurier.

По мнению Кнайссль, международные санкции против России, которые были направлены на газовую и нефтяную промышленность глубоководного бурения в Арктике, оказались неэффективными.

"Ослабление российской нефтяной промышленности, которое было главной целью США, не достигло поставленных целей. Санкции просто не сработали", - заявила глава австрийского МИД.

Когда Кнайссль спросили, считает ли она санции неправильными, она ответила, что "справедливость - это не категория политики".

 

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