Санкции против России не сработали, - МИД Австрии
9 января, 2018, 16:16
Международные экономические санкции против России, которые должны навредить ее нефтяной промышленности, неэффективны и не достигли своей цели
Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, передает Kurier.
По мнению Кнайссль, международные санкции против России, которые были направлены на газовую и нефтяную промышленность глубоководного бурения в Арктике, оказались неэффективными.
"Ослабление российской нефтяной промышленности, которое было главной целью США, не достигло поставленных целей. Санкции просто не сработали", - заявила глава австрийского МИД.
Когда Кнайссль спросили, считает ли она санции неправильными, она ответила, что "справедливость - это не категория политики".
- В декабре новоизбранный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна будет придерживаться позиции ЕС в вопросе санкций против РФ.
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