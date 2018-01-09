Россия устраивает провокации на границе из-за введения биометрического контроля, - МВД

9 января, 2018, 14:02

Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что российская сторона отвечает провокационными действиями на внедрение биометрического контроля Украиной

Об этом говорится на сайте МВД.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней произошли провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшнего дня российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - сказал Серватюк.

Он отметил, что ГНСУ ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Первый заместитель главы ГНСУ отметил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тысяч иностранцев, из них 24 тысячи - россияне.

Василий Серватюк отметил, что только за три минувших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.