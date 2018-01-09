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Россия устраивает провокации на границе из-за введения биометрического контроля, - МВД

Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что российская сторона отвечает провокационными действиями на внедрение биометрического контроля Украиной

Об этом говорится на сайте МВД.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней произошли провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшнего дня российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - сказал Серватюк.

Он отметил, что ГНСУ ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Первый заместитель главы ГНСУ отметил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тысяч иностранцев, из них 24 тысячи - россияне.

Василий Серватюк отметил, что только за три минувших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

  • Биометрический контроль иностранцев в пунктах пропуска на украинской границе заработал с 1 января.
  • Работники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечню 70 стран, в том числе России, которые отнесены к категории риска. Остальные иностранцы - по результатам анализа и оценки рисков
  • Систему биометрического контроля установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на адмигранице с временно оккупированным Крымом.
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