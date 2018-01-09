Россошанский написал записку перед задержанием: "Все равно повесят убийство Ноздровской на меня"

9 января, 2018, 12:04

Задержанный по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской отец Дмитрия Россошанского Юрий Россошанский оставил родным записку

Об этом "Фактам" рассказала его жена Ольга Россошанская.

По ее словам, в записке говорится, что он готов взять вину на себя из-за "травли", которая, по его мнению, было организована в отношении его сына и семьи.

"Перед этим (задержанием, - ред.) Юра написал что-то вроде предсмертной записки. Муж сказал: "Я не хочу ни сам мучиться, ни мучить своих близких". Нарисовал схему кладбища, где его похоронить. Я испугалась, что он наложит на себя руки. А выяснилось, что он решил все взять на себя", - говорит Россошанская.

Текст записки Россошанского, обнародованный его женой:

"Беспредел и бездействие власти в нашей стране довело меня до края. Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня. Жена, дочь, внуки, сын Дима, я вас любил всю жизнь и за вас готов отдать свою жизнь. Все равно повесят убийство этой мерзкой подлой лживой юристки-активистки на меня. Главное, чтобы не тронули ни жену, ни друзей, ни наших родных. Пусть лучше обвиняют меня. Хотя я этого не делал. Преступление совершила сама Ноздровсая, поскольку слишком много знала о депутатах, предвыборных деньгах депутатов еще с 2012 года. Вот они ее и заказали.

Затравили меня, мою семью, сына, всех наших родных и знакомых по селу. Эта Ноздровская со своими родителями, коррумпированными судьями апелляционного и Обуховского суда, журналистами ... Все СМИ, газеты, ТВ возводили клевету на моего сына. А он этого не хотел. Был трезв. Ложь и клевета меня достали. Я всю жизнь был честным семьянином, тружеником. И все, что шло от Ноздровской и ее окружение, вся эта фальшь меня достала".

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Россошанская говорит, что не верит в то, что ее муж мог совершить это преступление.

"Мужчине 64 года. Он большой, но очень медленный. Не представляю, как он мог сделать это физически. Да еще и тогда, когда по селу ходили люди. Ведь, по версии следствия, это был вечер, а не ночь. А затем, как следует из их версии, он взял ее (Ноздровскуя) на плечи и понес. Я этого не представляю", - сказала она.