Россошанский написал записку перед задержанием: "Все равно повесят убийство Ноздровской на меня"
Об этом "Фактам" рассказала его жена Ольга Россошанская.
По ее словам, в записке говорится, что он готов взять вину на себя из-за "травли", которая, по его мнению, было организована в отношении его сына и семьи.
"Перед этим (задержанием, - ред.) Юра написал что-то вроде предсмертной записки. Муж сказал: "Я не хочу ни сам мучиться, ни мучить своих близких". Нарисовал схему кладбища, где его похоронить. Я испугалась, что он наложит на себя руки. А выяснилось, что он решил все взять на себя", - говорит Россошанская.
Текст записки Россошанского, обнародованный его женой:
"Беспредел и бездействие власти в нашей стране довело меня до края. Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня. Жена, дочь, внуки, сын Дима, я вас любил всю жизнь и за вас готов отдать свою жизнь. Все равно повесят убийство этой мерзкой подлой лживой юристки-активистки на меня. Главное, чтобы не тронули ни жену, ни друзей, ни наших родных. Пусть лучше обвиняют меня. Хотя я этого не делал. Преступление совершила сама Ноздровсая, поскольку слишком много знала о депутатах, предвыборных деньгах депутатов еще с 2012 года. Вот они ее и заказали.
Затравили меня, мою семью, сына, всех наших родных и знакомых по селу. Эта Ноздровская со своими родителями, коррумпированными судьями апелляционного и Обуховского суда, журналистами ... Все СМИ, газеты, ТВ возводили клевету на моего сына. А он этого не хотел. Был трезв. Ложь и клевета меня достали. Я всю жизнь был честным семьянином, тружеником. И все, что шло от Ноздровской и ее окружение, вся эта фальшь меня достала".
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Россошанская говорит, что не верит в то, что ее муж мог совершить это преступление.
"Мужчине 64 года. Он большой, но очень медленный. Не представляю, как он мог сделать это физически. Да еще и тогда, когда по селу ходили люди. Ведь, по версии следствия, это был вечер, а не ночь. А затем, как следует из их версии, он взял ее (Ноздровскуя) на плечи и понес. Я этого не представляю", - сказала она.
- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
- Полиция объявила подозрение задержанному жителю Киевской области.
- Адвокаты и родственники Ноздровской имеют сомнения в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.
- Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается в содеянном, а считает свой поступок оправданным.
- Ноздровской и ее семье постоянно угрожали Дмитрий Россошанский и его друзья.
- Отец Ноздровской обвинил Дмитрия Россошанского и его товарища в гибели жителя села Демидов Александра Алехина.
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