"Дело рюкзаков": первый обвиняемый заключил соглашение с САП

9 января, 2018, 22:15

Московский районный суд Харькова утвердил соглашение между САП и обвиняемым по так называемому делу рюкзаков Владимиром Ивановым о признании виновности

В приговоре суда от 21 декабря 2017 говорится, что Иванова обвиняли в том, что он получил от неизвестных лиц задачу изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО "Днипровенд" в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД.

Обвиняемый, имея доступ к уставным документам и к печати ООО "Днипровенд", распечатал указанные проекты документов и выполнил на них подпись от имени директора фирмы и поставил печать. У дальнейшем указанные документы были использованы при поставке рюкзаков в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины в марте-мае 2015 года.

Прокурор отметил, что обвиняемый обязуется сотрудничать с правоохранительными органами в выявлении и пресечении других известных ему подобных уголовных преступлений.

По соглашению Иванов, которого обвиняли в подделке документов, получил один год условно.

Напомним, 31 октября детективы НАБУ провели обыск у Александра Авакова - сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках расследования закупки рюкзаков для МВД.

НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина.

Суд отпустил всех подозреваемых под личное обязательство.

7 ноября Александру Авакову надели электронный браслет.

26 декабря Соломенский районный суд Киева отказался продлить сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру срок носки электронного браслета.