Появилось приложение, которое позволит домашним животным "звонить" людям

9 января, 2018, 12:33

На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе стартап Petcube представил функцию активации звонка от домашних животных своим хозяевам

Об этом пишет The Verge.

Продукты Petcube уже предлагают несколько способов хозяевам взаимодействовать со своими животными — Petcube Play имеет встроенную лазерную указку, с помощью которой можно играть с кошками или собаками, пока хозяин отсутствует, а Petcube Bites позволяет пользователю выдавать еду в качестве награды удаленно или просто распределять порции через равные промежутки времени.

У них есть интеграция Facebook Live и Amazon Alexa, которая позволяет пользователям видеть, разговаривать и записывать видео любимца.

Хотя много камер для домашних животных предлагают аналогичные варианты для просмотра за действиями питомца удаленно, новая функция Petcube уникальна тем, что позволяет домашнему животному начать взаимодействие.

Каждый раз, когда домашнее животное увлекается камерой устройства, видеозапись будет включаться автоматически. Потом клип будет передан владельцу в виде сообщения в приложении.

Собственники могут принять "запрос" видео-звонка от своего питомца, сохранить клип на автоответчик, поделиться им в социальных сетях или просто просмотреть его позже в приложении Petcube.

Читайте также: Все говорят про искусственный интеллект. Простыми словами объясним, что это