Посол Украины объяснил, почему переговоры о миротворцах на Донбассе провалились
Об этом сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью "Европейской правде".
"Совбез действительно был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ", - сказал Ельченко.
По его словам, миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией, но Россия этот вариант отвергает.
"И это – "красная линия", которую никто никогда не перейдет. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но Россия его не использовала или не дала возможности использовать его", - подчеркнул Ельченко.
Посол добавил, что, по его мнению, Россия изначально не хотела миротворческой операции ООН на территории Донбасса.
"Я думаю, что это была просто игра...Им нужно либо сохранение ситуации, которая есть сейчас, либо так называемая "миротворческая" операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую миротворческую операцию, с которой потом не знали бы, что и делать и как ее оттуда вывести", - сказал он.
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- Напомним, 5 сентября по итогам встречи американского дипломата Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым - Владимир Путин поддержал идею с размещением миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Однако он настаивает, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.
- Украина выступила против такого сценария. Как заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, миротворцы должны быть размещены на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии разграничения.
- 20 сентября президент Петр Порошенко повторно обратился к Совбезу ООН с просьбой о развертывании международного миротворческого контингента в зоне боевых действий на востоке Украины. Впервые Украина просила об этом еще весной 2015 года.
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.
- Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.
- Россия и США обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, с 29 абзацев российская сторона признала приемлемыми лишь три.
- В Министерстве обороны исключают возможность участия России в будущей миротворческой миссии на Донбассе.
- Волкер заявил, что присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуальным до проведения местных выборов, после которых ответственность за безопасность в регионе перейдет к украинскому правительству.
- В России заявили, что не допустят работы миротворцев ООН на территории Донбасса, захваченной боевиками, включая украинско-российскую границу.
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