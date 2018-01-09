Посол Украины объяснил, почему переговоры о миротворцах на Донбассе провалились

9 января, 2018, 10:14

Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения

Об этом сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью "Европейской правде".

"Совбез действительно был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ", - сказал Ельченко.

По его словам, миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией, но Россия этот вариант отвергает.

"И это – "красная линия", которую никто никогда не перейдет. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но Россия его не использовала или не дала возможности использовать его", - подчеркнул Ельченко.

Посол добавил, что, по его мнению, Россия изначально не хотела миротворческой операции ООН на территории Донбасса.

"Я думаю, что это была просто игра...Им нужно либо сохранение ситуации, которая есть сейчас, либо так называемая "миротворческая" операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую миротворческую операцию, с которой потом не знали бы, что и делать и как ее оттуда вывести", - сказал он.

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