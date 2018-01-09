После череды секс-скандалов в британском правительстве возобновили кодекс поведения

9 января, 2018, 17:03

Для министров правительства Великобритании подготовили новые правила, регулирующие "неприемлемое поведение, запугивание или преследование" после нескольких скандалов в Вестминстере

Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, сообщает AFP.

Мэй в понедельник сообщила своему кабинету министров о том, что министерский кодекс поведения был обновлен.

"Существует ряд изменений: все они будут включены в новую редакцию, которая гарантирует, что кодекс надлежащим образом учитывает неприемлемое поведение, запугивания и преследования", - заявил пресс-секретарь британского премьера.

В ноябре прошлого года министр обороны Майкл Фэллон подал в отставку после обвинения в неприемлемом поведении в отношении журналиста несколько лет назад.

Феллона обвинили в сексуальных домогательствах к журналистке Джулии Хартли в 2002 году, на конференции Консервативной партии. Инцидент вспомнили после того, как журналистка снова рассказала о домогательствах со стороны неназванного мужчины.

Заместитель премьера Дамиан Грин был обвинен в недопустимом поведении, но он отрицал все обвинения. Грин был уволен в декабре за информацию о порнографии, обнаруженную на компьютерах в его офисе десять лет назад.

Изменения также были внесены из-за ситуации с министром по вопросам международной помощи Прити Пател, которая ушла в отставку после проведения несанкционированных встреч с израильскими чиновниками.

"Существует также новая формулировка, какая конкретно требует от министров сообщать о официальных встречах в стране и особенно за рубежом", - сказал пресс-секретарь Терезы Мэй.

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