Порошенко подписал закон, который упростит телерадиовещание для зоны АТО

9 января, 2018, 15:03

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины"

Об этом сообщает пресс-центр Администрации главы государства.

Документ позволяет обеспечить непрерывную трансляцию радио и ТВ-вещания для украинцев из регионов, уязвимых к информационному влиянию России. Это будет происходить благодаря механизму ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на таких территориях.

В частности, речь идет о территориях, граничащих с аннексированным Крымом, оккупированных районах Донбасса и пограничных районах, где на ТВ и радио распространяются российские программы.

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"Законом также вносятся изменения в Законы Украины "О телевидении и радиовещании", "О радиочастотном ресурсе Украины" в части закрепления механизма выдачи временных разрешений на вещание и определяются термины "временное вещание", "разрешение на временное вещание", "территории с особым режимом вещания", - подытожили в ведомстве.

Отметим, согласно докладу "Состояние информационного пространства Донецкой области: вызовы и переспективы", представленной аналитическим центром Фабрика мысли "Донбасс", 44% жителей оккупированных территорий считают, что в Украине идет гражданская война.

Накануне в Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания рассказали, какие телеканалы являются лидерами по объему украинского и русского языков в эфире.