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Полк "Азов" уже имеет американское оружие, - BellingCat

Аналитик исследовательского проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер сообщил, что полк Азов уже имеет американское оружие

Об этом Толер написал на своей странице в Twitter, анонсируя доказательства в новом выпуске исследования MinskMonitor.

"Сейчас много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе полк Азов уже пользуется изготовленным в США летальным оружием. Следите за новым выпуском нашего #MinskMonitor", - заявил Толер.

  • Напомним, что Трамп подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрено $350 млн помощи Украине.
  • Канада включила Украину в список стран, которым разрешен экспорт огнестрельного автоматического оружия и планирует предоставить летальное оружие Украине.
  • Тем временем экс-глава Пентагона Эштон Картер заявил, что, по его мнению, летальные вооружения - это не самая важная вещь, в которой нуждается Украина в военном плане.

 

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