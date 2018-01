Полк "Азов" уже имеет американское оружие, - BellingCat

Об этом Толер написал на своей странице в Twitter, анонсируя доказательства в новом выпуске исследования MinskMonitor.

"Сейчас много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе полк Азов уже пользуется изготовленным в США летальным оружием. Следите за новым выпуском нашего #MinskMonitor", - заявил Толер.

There's a lot of noise around the U. S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon.