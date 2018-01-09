Полк "Азов" уже имеет американское оружие, - BellingCat
9 января, 2018, 08:24
Аналитик исследовательского проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер сообщил, что полк Азов уже имеет американское оружие
Об этом Толер написал на своей странице в Twitter, анонсируя доказательства в новом выпуске исследования MinskMonitor.
"Сейчас много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе полк Азов уже пользуется изготовленным в США летальным оружием. Следите за новым выпуском нашего #MinskMonitor", - заявил Толер.
There's a lot of noise around the U. S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon.— Aric Toler (@AricToler) January 8, 2018
- Напомним, что Трамп подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрено $350 млн помощи Украине.
- Канада включила Украину в список стран, которым разрешен экспорт огнестрельного автоматического оружия и планирует предоставить летальное оружие Украине.
- Тем временем экс-глава Пентагона Эштон Картер заявил, что, по его мнению, летальные вооружения - это не самая важная вещь, в которой нуждается Украина в военном плане.
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