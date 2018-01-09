Подозреваемый Россошанский рассказал подробности убийства Ноздровской, - СМИ
Детали убийства были установлены в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого, сообщает Insider.
По данным источников, Россошанский рассказал, что действовал в одиночку и сообщил, что убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
"Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттянул Ноздровскую к реке. Одежду на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке", - сказал источник.
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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.
В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.
Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается в содеянном, а считает свой поступок оправданным.
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