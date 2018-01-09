Песня группы "ДахаБраха" прозвучала в рекламе бренда футболиста Бекхэма

9 января, 2018, 21:57

Английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал рекламный ролик собственного бренда House 99, в котором звучит композиция Sho Z-Pod Duba украинской группы "ДахаБраха"

Новый бренд House 99, название которого отсылает к году свадьбы Дэвида и Виктории Бекхэм, специализируется на продуктах для мужчин, включающие средства и инструменты по уходу за кожей и волосами, сообщает "Громадское".

Как сообщила арт-менеджер группы Ирина Горбань, переговоры и улаживание формальностей по поводу использования трека длились около 6 месяцев.

"Мы рады, что наша музыка может быть уместной в любых сферах жизни, а также в любых странах мира", — сказала она.

"ДахаБраха" — украинская этно-хаос группа, была сформирована Владом Троицким в театре "Дах". На счету команды 5 отдельных альбомов и один, записанный вместе с белорусским трио PortMone.

Раньше музыку DakhaBrakha использовали в качестве саундтреков для канадского фильма "Урожай Дьявола", украинского мультфильма "Мавка: Лесная песня" и американского сериала "Фарго".