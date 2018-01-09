Отец убитой Ноздровской рассказал, как Россошанский угрожал их семье

9 января, 2018, 11:06

Правозащитнице Ирине Ноздровской и ее семье постоянно угрожали Дмитрий Россошанский и его друзья

Об этом в эфире "Прямого" рассказал отец Ноздровской Сергей.

Отец Ноздровской говорит, что Россошанского, виновного в ДТП, Вышгородский суд сначала даже не взял под домашний арест.

"Он ходил со своим дружками-наркоманами по улице и угрожал нам. Избил внучку возле магазина. Были различные угрозы", - рассказал отец правозащитницы.

По словам отца Ноздровской, один из друзей Россошанского угрожал им сжечь дом.

"После одного из заседаний в Обуховском суде, куда перевели дело, отец Россошанского сказал Ирине: "Ты плохо закончишь". На каждое заседание они привозили парней, которые нам угрожали. На последнем заседании суда один из друзей-наркоманов сказал, что у него в каждой зоне есть свои люди, я подопру дверь и сожгу дом вместе с тобой и твоей семьей", - рассказал отец Ноздровской.

Мужчина также отметил, что последние угрозы были две недели назад.