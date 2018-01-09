Отец убитой Ноздровской рассказал, как Россошанский угрожал их семье
Об этом в эфире "Прямого" рассказал отец Ноздровской Сергей.
Отец Ноздровской говорит, что Россошанского, виновного в ДТП, Вышгородский суд сначала даже не взял под домашний арест.
"Он ходил со своим дружками-наркоманами по улице и угрожал нам. Избил внучку возле магазина. Были различные угрозы", - рассказал отец правозащитницы.
По словам отца Ноздровской, один из друзей Россошанского угрожал им сжечь дом.
"После одного из заседаний в Обуховском суде, куда перевели дело, отец Россошанского сказал Ирине: "Ты плохо закончишь". На каждое заседание они привозили парней, которые нам угрожали. На последнем заседании суда один из друзей-наркоманов сказал, что у него в каждой зоне есть свои люди, я подопру дверь и сожгу дом вместе с тобой и твоей семьей", - рассказал отец Ноздровской.
Мужчина также отметил, что последние угрозы были две недели назад.
- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
- Полиция объявила подозрение задержанному жителю Киевской области.
- Адвокаты и родственники Ноздровской имеют сомнения в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.
- Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается в содеянном, а считает свой поступок оправданным.
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
-
Читайте также
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-