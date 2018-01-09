Отец Ноздровской говорит, что Россошанский с другом забил до смерти мужчину

9 января, 2018, 11:40

Отец убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Сергей обвинил Дмитрия Россошанского и его товарища в гибели жителя села Демидов Александра Алехина

Об этом мужчина рассказал "Прямому".

Он заявил, что в 2005 году Россошанский насмерть забил Алехина.

"В 2005 году сын Юрия Россошанского со своим другом убили здесь человека, который приехал где-то с Урала и здесь жил, купил полдома. И Россошанского сын, Дима, со своим другом забили деревянными брусками, забили, как зверя. А их родственник, дядя, работал главным судьей в Вышгородском суде. У этого Димы Россошанского уже был целый букет всяких преступлений. И это все покрывалось, и это убийство покрылось", - отмечает отец Ноздровской.

Мужчина отмечает, что тогда Россошанский избежал наказания, потому что дядя был судья. А информацию о гибели подали так, будто Алехин сам себя забил деревянными брусками.

"Приехала милиция и там было все в крови, они вымыли все, убрали, забрали те деревянные бруски - и увезли. И никакого дела даже открыто не было. Похоронили того беднягу, как будто сам себя забил брусками до смерти. Это был Алехин Саша. Его много в селе знают, он проводил людям отопления, хороший человек был. Покрыли это все убийство, потому что дядя судья ", - рассказал отец Ирины Ноздровской.

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