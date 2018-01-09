Отец Ноздровской говорит, что Россошанский с другом забил до смерти мужчину
Об этом мужчина рассказал "Прямому".
Он заявил, что в 2005 году Россошанский насмерть забил Алехина.
"В 2005 году сын Юрия Россошанского со своим другом убили здесь человека, который приехал где-то с Урала и здесь жил, купил полдома. И Россошанского сын, Дима, со своим другом забили деревянными брусками, забили, как зверя. А их родственник, дядя, работал главным судьей в Вышгородском суде. У этого Димы Россошанского уже был целый букет всяких преступлений. И это все покрывалось, и это убийство покрылось", - отмечает отец Ноздровской.
Мужчина отмечает, что тогда Россошанский избежал наказания, потому что дядя был судья. А информацию о гибели подали так, будто Алехин сам себя забил деревянными брусками.
"Приехала милиция и там было все в крови, они вымыли все, убрали, забрали те деревянные бруски - и увезли. И никакого дела даже открыто не было. Похоронили того беднягу, как будто сам себя забил брусками до смерти. Это был Алехин Саша. Его много в селе знают, он проводил людям отопления, хороший человек был. Покрыли это все убийство, потому что дядя судья ", - рассказал отец Ирины Ноздровской.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке у Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.
- В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, который состоялся в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
- Полиция объявила подозрение задержанному жителю Киевской области.
- Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.
- Подозреваемый в убийстве Ноздровской не раскаивается в содеянном, а считает свой поступок оправданным.
- Ноздровской и ее семье постоянно угрожали Дмитрий Россошанский и его друзья.
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