Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками, - посол Украины

9 января, 2018, 21:25

Польские министры, которые назначены сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали на должностях заместителей министров, заявил Дещица

Об этом сообщил в эфире Еспресо.TV посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Изменения в польском правительстве были анонсированы ранее. Со сменой польского премьер-министра, которая состоялась в декабре, произошли и изменения в составе правительства. Министры, назначенные сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали в правительстве на должностях заместителей министров. Поэтому они фактически в одной команде ", - сказал Дещица.

По его словам, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, с новым министром иностранных дел. Речь идет об углублении украинского-польского партнерства на основе договоренностей, которых достигли президенты Петр Порошенко и Дуда на встрече в декабре.

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9 января в Польше объявили об изменениях в правительстве. Ротации состоялись в девяти министерствах. Свою должность, в частности, потерял глава МИД Витольд Ващиковский, который несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.

В ноябре Польша запретила въезд нескольким украинцам за якобы "антиевропейские ценности". Среди этих людей и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ващиковский во время своего пребывания во Львове демонстративно отказался заходить в музей "Тюрьма на Лонцкого". Это произошло после того, как директор музея Руслан Забилый напомнил ему о "польской оккупации" города Льва в 1918 году.

Также Ващиковский отметил, что Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, если Киеву и Варшаве не удастся решить исторические разногласия, в том числе те, которые касаются лидера ОУН Степана Бандеры.