Неудачный запуск: Как Маск умудрился провалить секретную миссию от правительства США, - СМИ

9 января, 2018, 11:45

Американский секретный космический аппарат Zuma, запущенный с космодрома во Флориде ракетой Илона Маска, скорее всего, потерян

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американских военных.

Спутник Zuma, изготовленный в интересах правительства США, о назначении которого не известно почти ничего, кроме его названия и производителя (корпорация Northrop Grumman), был запущен с космодрома на мысе Канаверал в воскресенье вечером.

Информация о параметрах орбиты спутника Zuma и его назначении была засекречена. Также неизвестно, какому ведомству принадлежит миссия.

Запуск прошел нормально, и через некоторое время, как и должно было случиться, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась на землю. Однако в компании SpaceX так и не подтвердили успешность выведения спутника.

В понедельник вечером в американских СМИ стали доходить слухи о проблемах. Так, издание Ars Technica сообщило со ссылкой на неназванный источник, что полезная нагрузка ракеты упала на Землю вместе со второй ступенью ракеты Falcon 9.

Известно, что наземные средства Стратегического командования Вооруженных сил США, которые отслеживают движение более чем 23 тыс. рукотворных объектов в космосе, так и не смогли обнаружить спутник на орбите.

"Нам нечего добавить к каталогу спутников на данный момент", - сообщил капитан Брук ДеУолт, представитель командования.

Позже журналист Питер Селдинг, специализирующийся на космической тематике, написал в Твиттере: "Аппарат Zuma молчит на орбите после отделения от ракеты Falcon 9, сообщают источники".

Zuma satellite from @northropgrumman may be dead in orbit after separation from @SpaceX Falcon 9, sources say. Info blackout renders any conclusion - launcher issue? Satellite-only issue? -- impossible to draw. pic.twitter.com/KggCGNC5Si — Peter B. de Selding (@pbdes) 8 января 2018 г.

Вскоре о потере спутника сообщили в Reuters. Со ссылкой на два источника, которые пожелали остаться анонимными, агентство сообщило, что запущенный спутник потерян.

По словам собеседников агентства, стоимость спутника, изготовленного Northrop Grumman, составляла несколько миллиардов долларов, и именно компания была ответственна за выбор частной ракеты Falcon 9 для запуска аппарата на орбиту.

Они сообщили, что в настоящее время ведется расследование, однако пока нет причин предполагать какое-то вмешательство или саботаж.

Между тем никакой официальной информации или опровержения не поступало. "Мы не даем комментарии по миссии по этому вопросу. Но на данный момент анализ данных показывает, что ракета Falcon 9 сработала нормально", - сообщил официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Между тем, наблюдатели обратили внимание, что на последнем этапе вывода SpaceX прервала трансляцию старта, переключив картинку на посадку первой ступени ракеты.

"Это засекреченная миссия. Мы не даем комментарии по секретным миссиям", - сообщил представитель компании-разработчика Лон Рейнс.

Воскресный старт был для компании Илона Маска SpaceX лишь третьим по счету запуском военного спутника в интересах американского правительства.

Ранее, в мае 2017 года, компания вывела на орбиту аппарат NROL-76, изготовленный для Национального управления военно-космической разведки США, а в сентябре прошлого года - секретный мини-шаттл X-37B, способный долго находиться в космосе, выполняя различные задания, после чего приземляться на аэродроме.

Первоначально запуск Устройства был запланирован на середину ноября, однако был отложен после того, как в компании SpaceX решили провести дополнительную проверку обтекателя, который защищает секретный спутник, поскольку сообщалось, что этот обтекатель изначально изготавливался для другого заказчика.

При запуске обтекатель остается на месте и отстреливается на последних этапах выведения, перед непосредственным выходом на орбиту. Во время воскресного запуска ничего не сообщалось о проблемах с этой частью ракеты.

Сам Маск признавал, что, вероятнее всего этот пуск будет неудачным, а две подряд неудачи для компании будут очень плохим признаком, и не лучшим образом скажутся на имидже компании.