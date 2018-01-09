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На Донецком направлении боевики били из минометов

На Донецком направлении боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82-мм

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

На Луганском направлении враг прицельно применил против украинских военных пехотное вооружение, чтобы спровоцировать на открытие огня в ответ. В частности, защитников Луганского с временно оккупированной Калиновки противник обстрелял из гранатометов.

На Донецком направлении боевики из неподконтрольного украинскому правительству Сосновского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82-мм по защитникам Павлополя.

В общем, от начала суток, оккупанты провели 2 обстрела позиций сил АТО. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

 

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