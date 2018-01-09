На Донбассе ранены трое украинских военных

9 января, 2018, 08:05

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрела боевиков ранены трое военнослужащих ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Темная половина прошедших суток, начиная с 19.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато до этого российско-оккупационные группировки 6 раз нарушали перемирие.

На Луганском направлении более четырех часов враг обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Сначала боевики из крупнокалиберных пулеметов, при поддержке 120-мм минометов провоцировали защитников Луганского и выпустили неподалеку от этого населенного пункта около полсотни боеприпасов, а впоследствии из пулеметов и гранатометов вели огонь на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении оккупанты стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по защитникам Павлополя, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов - вблизи Талаковки.

Вокруг Новотроицкого противник также активизировался в обеденное время. В основном захватчики применяли здесь стрелковое оружие, включительно со снайперским, а позже усилили давление - добавили гранатометы. В этом районе украинские защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия и гранатометов.