 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Между КНДР и Южной Кореей снова заработает линия военной связи

Северная и Южная Кореи возобновят военную горячую линию связи между странами

Об этом заявил южнокорейский заместитель министра по вопросам объединения Кореи Чун Хе-сун, сообщает издание Reuters.

Он отметил, что Северная Корея завершила процессы технического обслуживания, необходимые для восстановления этой линии на западном побережье.

По его словам, этой линией можно будет пользоваться без помех уже с 10 января.

Отметим, что Южная Корея и КНДР сегодня начали первые за три года переговоры, проходящие на границе стран. Во время них последняя согласилась отправить на Зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в Южной Корее, своих атлетов и представителей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2018 вторник

больше новостей

9 января, 2018 вторник

8 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать