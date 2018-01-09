Между КНДР и Южной Кореей снова заработает линия военной связи
9 января, 2018, 11:41
Северная и Южная Кореи возобновят военную горячую линию связи между странами
Об этом заявил южнокорейский заместитель министра по вопросам объединения Кореи Чун Хе-сун, сообщает издание Reuters.
Он отметил, что Северная Корея завершила процессы технического обслуживания, необходимые для восстановления этой линии на западном побережье.
По его словам, этой линией можно будет пользоваться без помех уже с 10 января.
Отметим, что Южная Корея и КНДР сегодня начали первые за три года переговоры, проходящие на границе стран. Во время них последняя согласилась отправить на Зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в Южной Корее, своих атлетов и представителей.
- Ранее сообщалось, что власти КНДР и Южной Кореи договорились провести переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить потенциальное участие Пхеньяна в зимних Олимпийских играх и пути улучшения отношений".
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