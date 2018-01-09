Киевский метрополитен назвал самые популярные станции 2017 года
9 января, 2018, 12:55
Киевский метрополитен установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров
Об этом сообщает пресс-служба столичного метро на странице Facebook.
За 2017 год столичным метро воспользовались почти полмиллиона пассажиров, а именно 498,4 млн, что на 2,8% больше чем за предыдущий год.
По статистике киевского метрополитена, самой популярной станцией стала "Лесная". Ней за год воспользовались более 21,4 млн киевлян и гостей столицы.
Меньше миллиона посетило станцию "Днепр", что дало ей статус наименее посещаемой станции в городе.
Ветвью, которую люди используют чаще всего, оказалась красная линия метро, соединяющая станции "Академгородок" и "Лесная". Далее по количеству пассажиров идет синяя и зеленая ветки.
- Из-за финансовых проблем компании Mosquito, которая выиграла тендер на поставку беспроводного интернета, столичное метро может остаться без Wi-Fi.
- В декабре стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере 160 млн евро на расширение харьковского метрополитена.
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