 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Киевский метрополитен назвал самые популярные станции 2017 года

Киевский метрополитен установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба столичного метро на странице Facebook.

За 2017 год столичным метро воспользовались почти полмиллиона пассажиров, а именно 498,4 млн, что на 2,8% больше чем за предыдущий год.

По статистике киевского метрополитена, самой популярной станцией стала "Лесная". Ней за год воспользовались более 21,4 млн киевлян и гостей столицы.

Меньше миллиона посетило станцию "Днепр", что дало ей статус наименее посещаемой станции в городе.

Ветвью, которую люди используют чаще всего, оказалась красная линия метро, соединяющая станции "Академгородок" и "Лесная". Далее по количеству пассажиров идет синяя и зеленая ветки.

  • Из-за финансовых проблем компании Mosquito, которая выиграла тендер на поставку беспроводного интернета, столичное метро может остаться без Wi-Fi.
  • В декабре стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере 160 млн евро на расширение харьковского метрополитена.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2018 вторник

больше новостей

9 января, 2018 вторник

8 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать